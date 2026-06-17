La ONU alerta de nuevas hostilidades en Líbano y pide proteger el acuerdo EEUU-Irán

Washington, Estados Unidos

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó de nuevo este miércoles de un "repunte de la actividad militar" israelí en el sur del Líbano y pidió a todas las partes "evitar acciones que puedan poner en riesgo el acuerdo" alcanzado entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra.

El portavoz de Guteres, Stéphane Dujarric, señaló hoy en rueda de prensa que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) sigue observando "una intensa actividad militar israelí" en su zona de operaciones.

Aunque reconoció "una reducción general de la intensidad de los combates en los últimos días", la misión registró de nuevo el miércoles el lanzamiento de 312 proyectiles, de los que 291 fueron atribuidos al Ejército israelí y 21 al grupo chií Hizbulá.