Kim inicia su viaje en tren blindado para participar en desfile militar en China

Pyongyang, Corea del Norte.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, se embarcó este lunes en un viaje de alrededor de un día en su tren blindado hasta Pekín, adelantaron medios surcoreanos, para asistir por invitación del presidente chino, Xi Jinping, al destile militar que tendrá lugar en el país vecino el miércoles.

"Kim abandonó Pionyang a bordo de un tren esta tarde y se encuentra actualmente de camino", informaron fuentes conocedoras de los movimientos del líder a la agencia de noticias Yonhap.

Se espera que Kim, que tardará entre 20 y 24 horas en llegar a su destino, se estrene en el escenario diplomático multilateral en la capital china, donde además de reunirse con Xi, coincidirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el que ha estrechado vínculos en los últimos años.

Kim está entre los líderes de los 26 países que tienen previsto asistir al desfile, un acto conmemorativo del final de la Segunda Guerra Mundial en la que Pekín pone especial énfasis en la rendición de Japón, que marcó el fin de la contienda y puso fin a la colonización japonesa de territorio vecinos, entre ellos de China.

Será la primera vez desde que asumiera el poder en 2011 con el fallecimiento de su padre, Kim Jong-il, que el actual mariscal norcoreano asiste a un evento multilateral de estas características. Su abuelo y fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, asistió a un destile militar en Pekín en 1959.

La presencia de Kim en Pekín, adonde está previsto que llegue en la tarde noche del martes, sentaría las bases para una posible y sin precedentes reunión a tres bandas con Xi y Putin, en un potente mensaje entre los tres aliados críticos con Estados Unidos.