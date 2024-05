El juicio penal de Trump explicado en diez claves

Aunque la exactriz de cine para adultos acudió a declarar a la sala y abundó en detalles escabrosos, el episodio sexual con Trump en 2006 (que él siempre ha negado) no era objeto de este juicio, y por ello el proceso no decidía si esa relación tuvo lugar o no. Simplemente sirvió para cimentar su fama de mujeriego.