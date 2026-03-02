  1. Inicio
Israel bombardea sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la Fuerza Quds

Entre los objetivos había lanzaderas de misiles, sitios de producción de armas y otras posiciones de la fuerza aérea iraní

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 14:34 -
  • Agencia EFE
La aviación israelí bombardeó en la noche de este lunes Teherán, atacando sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

 Foto: Redes sociales
Jerusalén, Israel

La aviación israelí bombardeó en la noche de este lunes Teherán, atacando sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, según un comunicado del Ejército de Israel.

"La Fuerza Aérea de Israel, dirigida por la Dirección de Inteligencia del Ejército, atacó decenas de sedes del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", recoge su nota.

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El bombardeo, según el Ejército, tuvo por objetivo "sedes, bases y centros de mando regionales" de los cuerpos de seguridad interna iraníes, alegando que estos estaban a cargo de "suprimir las protestas contra el régimen con medidas violentas y arrestando a civiles".

Además, la aviación atacó más de diez sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y varias de la Fuerza Quds: "Los ataques estaban dirigidos a sedes adicionales donde la inteligencia militar identificó actividad del régimen", dice la nota.

Entre los objetivos había lanzaderas de misiles, sitios de producción de armas y otras posiciones de la fuerza aérea iraní.

En un comunicado posterior, el Ejército de Israel anunció también que había concluido otras tres olas de ataques contra lanzamisiles.

"La Fuerza Aérea israelí lanzó cientos de municiones en decenas de lanzamisiles, sistemas de defensa aérea y baterías de fuego" iraníes. El Ejército ha atacado aproximadamente 600 objetivos en Irán, según su propio recuento.

Más de 555 personas han muerto en la República Islámica a causa de los ataques iniciados este sábado de forma conjunta por Israel y Estados Unidos, mientras que en territorio israelí los misiles de Irán se han cobrado la vida de 10 personas.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

