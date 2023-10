Descartan que Netanyahu lanzará bomba nuclear en Gaza

HECHOS: Los subtítulos del video viral están alterados y no corresponden con la voz, como demuestra la grabación completa del discurso original publicado en las plataformas oficiales del Gobierno de Israel, así como varias transcripciones en español e inglés del mismo. Además de que no hay pruebas confiables sobre la supuesta bomba atómica para atacar Gaza.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google, es posible encontrar el discurso completo de Netanyahu, publicado en sus cuentas oficiales el sábado 7 de octubre, tras el ataque de Hamás en Israel.

En el discurso original de 4:14 minutos, el primer ministro israelí habla de guerra, pero nunca menciona una bomba nuclear, como se puede ver al activar los subtítulos en inglés del video subido en su canal de YouTube.

Además, la misma búsqueda conduce a varias transcripciones en español e inglés del discurso de Netanyahu, publicadas en páginas del Gobierno, que tampoco coinciden con los subtítulos del corte viralizado.

Dicho fragmento comienza alrededor del segundo 30 del discurso original, y lo que Netanyahu realmente dice es: “Este es un día muy difícil para todos nosotros. Hamás quiere asesinarnos a todos. Es un enemigo que asesina a niños y madres en sus casas, en sus camas”.

“Un enemigo que secuestra ancianos, niños, jóvenes. Asesinos que matan y masacran a nuestros ciudadanos, a nuestros niños que salieron a disfrutar del día festivo. Lo que pasó hoy no se había visto en Israel y me aseguraré de que no suceda nunca más. Todo el Gobierno respalda esta decisión”, continúa en el corte de 38 segundos.