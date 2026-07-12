Al menos 27 personas mueren en el incendio de un bar de Bangkok

Bangkok, Tailandia

Al menos 27 personas han muerto y 18 han resultado heridas en un incendio de un bar de Bangkok en la madrugada del lunes, según informaron las autoridades tailandesas.

El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.