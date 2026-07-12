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Al menos 27 personas mueren en el incendio de un bar de Bangkok

Al menos 27 personas fallecieron y 18 resultaron heridas tras un incendio registrado en un bar de Bangkok; autoridades tailandesas investigan el hecho

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 21:36 -
  • Agencia EFE
Al menos 27 personas mueren en el incendio de un bar de Bangkok

Un incendio de madrugada en un bar de Bangkok provocó una tragedia con 27 muertos y 18 personas heridas, según reportes oficiales.

 Foto: EFE
Bangkok, Tailandia

Al menos 27 personas han muerto y 18 han resultado heridas en un incendio de un bar de Bangkok en la madrugada del lunes, según informaron las autoridades tailandesas.

El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.

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Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, informó a los medios desde el lugar de los hechos que además de los 27 muertos había 18 heridos, de los cuales ocho estaban "graves", recogió Thai PBS.

Este medio señaló que las autoridades están investigando y recopilando información para identificar a las víctimas .

El gobernador de Bangkok dijo además que las autoridades están inspeccionando el lugar del accidente, especialmente el interior del edificio y la ruta de evacuación, que según un análisis preliminar estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.

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En agosto de 2022, el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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