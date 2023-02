El encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia detalló que dos de los cuerpos siguen sin ser identificados. “Fueron encontrados 14 cuerpos y de éstos, durante el fin de semana se repatriaron, si mal no recuerdo, nueve se repatriaron con el apoyo de los cuerpos consulares de Guatemala y Honduras y se hizo el reconocimiento”, expresó.

Agregó que se localizó una licencia de conducir al interior de la camioneta y que las placas del vehículo son de Nuevo León. Arce dijo que están indagando si el cuerpo de una mujer localizado en una acequia en Los Ramones, está relacionado con ese mismo hecho.

“Se halló a otra mujer en Los Ramones, se encontró en una acequia”, añadió, “y no lo descarto (que estén relacionados), pero no lo tenemos identificado y no está corroborado que sea de los mismos”.