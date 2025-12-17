La Fuerza Armada de Venezuela preservará "a toda costa" la integridad territorial del país

​​Caracas, Venezuela.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará "a toda costa" la integridad territorial y el actual sistema "constitucional y democrático" tras el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de bloquear todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano. "La FANB cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por nuestro comandante en jefe, con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones (...) preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país", señaló Padrino López al leer un comunicado en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, dijo que la Fuerza Armada defenderá los "legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos, y de forma irreductible defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz". Padrino López señaló que las "burdas y soberbias amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no "intimidan" a Venezuela. "Le decimos al Gobierno norteamericano y a su presidente, que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas (...) y que la dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante nadie", añadió. A juicio de Padrino López, la orden de Trump de bloquear buques petroleros sancionados viola "flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los Estados y la resolución de controversias por medios pacíficos".