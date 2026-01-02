  1. Inicio
  2. · Mundo

Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude el centro de México

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como "severo" y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 08:58 -
  • Agencia EFE
Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude el centro de México

Ciudadanos desalojaron sus hogares tras la alerta sísmica.

México.

Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró este viernes en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como "severo" y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

Encuentran muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló durante su conferencia de prensa matutina que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves”.

La mandataria precisó que, en el caso de la Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que hicieron helicópteros como protocolo “se informa que tampoco hay daños”.

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle informó a través de sus redes sociales que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas de Veracruz y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio.

Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el sismo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias