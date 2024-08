Familias de desaparecidos pierden confianza en AMLO y Sheinbaum: expresan decepción

México acumula más de 115,500 personas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mientras que el proyecto de investigación ‘¿A dónde van los desaparecidos?’ detalla que cerca de 50,000 desaparecieron durante la presidencia de López Obrador.

“No mejora, empeora. Al contrario, vamos de mal en peor, tenemos cada día más desaparecidos , ahorita me comentaba la presidenta (de la organización) que ayer le llegó un caso nuevo también, y diario tenemos por lo menos una persona que se quiere integrar al colectivo o por lo menos difundir su ficha de que está desaparecida”, señaló.

“Desgraciadamente, el presidente no quiso trabajar el tema, nada más quiso maquillar cifras, quiso minimizar el tema”, expuso.

Las familias aseguran que este Gobierno federal que está por concluir en octubre fue de “engaños”, pues López Obrador les prometió que no habría techo financiero para ayudarlos, pero no fue así e, incluso, recortó los apoyos y buscó reducir el censo oficial de víctimas.

Matilde Adame “tenia un buen concepto” de López Obrador, pero después descubrió su desdén.

“Ya cuando fuimos nosotros a Ciudad de México y no nos recibió se fue todo para abajo. Dije: yo confiaba ciegamente en él porque él dijo que nos iba apoyar y resultó que no, la prueba está en que no nos quiso recibir allá, ni mandó a nadie a decir algo, aunque sea unas palabras de ánimo, nada”, describió.

“Tenemos una leve esperanza porque es mujer, pensamos y creemos que por el hecho de ser mujer, que tenga ese sentimiento de madre, nos pueda escuchar. No queremos que nos oigan, queremos que nos escuchen, tenemos esa esperanza”, señaló la madre de un hijo secuestrado.

Pero lamentó que en “los programas prioritarios, para ella, no aparece el tema de la desaparición de personas”.

“No hemos tenido eco con ella, va a ser un trabajo que nos va a seguir tocando hacerlo a las familias y presionar y seguir nosotros trabajando”, mencionó.

Elba Janeth Galeana Campos, quien después de años de búsqueda encontró el cuerpo de su hermano flotando en el mar y ahora acompaña a familiares que buscan a desaparecidos, reconoce que será difícil el trato con Sheinbaum, “ya que tiene la misma línea” que López Obrador y no pretende reunirse con ellos.

“Esperamos que ella tenga el acercamiento con nosotros, pero vemos de antemano, sabemos, que es la misma línea que va hacer, que va a seguir corriendo, y ojalá la señora nos volteara a ver un poquito y se sentara con todas las familias, no nada más es Acapulco, es Guerrero, es toda la República”, manifestó. EFE