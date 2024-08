AMLO responde a Trump: México es país libre y no queremos muro

El presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió el sábado que México es un país libre, soberano y que no es colonia de ningún país extranjero, frente al intercambio de políticas migratorias entre candidatos estadounidenses previo a la elección de noviembre en aquel país.

Por un lado, la ahora candidata demócrata Kamala Harris ha defendido un enfoque de la migración hacia su regulación con visas para trabajadores y programas de asilo y refugio.

En tanto, su opositor, el expresidente (2017-2021) y candidato republicano Donald Trump insiste en levantar un muro fronterizo entre ambas naciones, incrementar las deportaciones, sanciones económicas y aumentar la vigilancia en la franja fronteriza con México.

No obstante, López Obrador reviró: “no queremos muros, ni queremos militarización de la frontera y no queremos malos tratos a nuestros paisanos, no olviden que México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de ningún país extranjero”.

En plena contienda por la presidencia estadounidense donde uno de los principales temas para los electores es la seguridad fronteriza el mandatario mexicano pidió aplaudir a los migrantes mexicanos, al tiempo que recordó que son los connacionales mexicanos en el extranjero quienes han posicionado a las remesas como la segunda entrada de divisas internacionales con casi 65.000 millones de dólares en el año.

“Un aplauso para los migrantes, por eso vamos a defenderlos, les guste o no les guste”, señaló.

Además, su posicionamiento se da luego de advertencias al ambiente de negocios emitidas por calificadoras como Fitch Ratings e instituciones como Stanley Morgan y Citibanamex ante la aprobación de diversas reformas y que han despertado preocupaciones en inversionistas norteamericanos, según han revelado los embajadores en México de Estados Unidos y Canadá.

El mandatario López Obrador quien terminará su mandato el próximo 30 de septiembre, realizó su gira número 29 a Sonora, en el norte de México, junto a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, quien rendirá protesta al cargo el próximo martes 1 de octubre.