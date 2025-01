El exsenador demócrata Bob Menéndez, condenado a 11 años de cárcel por corrupción

Visiblemente afectado, Menéndez replicó con la voz quebrada: “Me he sentado nueve semanas en este tribunal, pero usted no me conoce”, y pasó a relatar su infancia como inmigrante cubano. “Este es quien soy, un hombre entregado al servicio a los demás. He perdido todo lo que me importaba, y para alguien dedicado al servicio público, cada día es un castigo”.

Miembro histórico de Partido Demócrata, Bon Menéndez labró su carrera en su feudo en Nueva Jersey, estado al que representó como senador entre 2006 y 2024; su propio hijo Robert Menéndez también es congresista demócrata.

Menéndez se aferró a su cargo de senador hasta julio pasado, cuando su posición se volvió insostenible al ser declarado culpable por un jurado de los delitos de corrupción por los que fue condenado hoy. EFE