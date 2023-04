Un ex paciente asesina a golpes a su psiquiatra

“La muerte de Barbara Capovani me apena profundamente, la violencia de la que fue víctima es inaceptable. Hoy es un día muy triste, agradezco a la familia que haya decidido donar los órganos y les doy mi más sentido pésame. La seguridad de todos los trabajadores sanitarios y sociales me importa especialmente y es para mí una prioridad con la que me he comprometido desde el principio”, aseguró hoy el ministro de Sanidad, Orazio Schillaci.

Seung, de 35 años, padre chino y madre italiana, tenía varias condenas por actos violencia, incluida una violación, y también había logrado eludir algunas medidas cautelares. Además había agredido anteriormente un médico en la localidad de Viareggio, donde reside, según los medios locales.

En 2019 fue tratado por la doctora Capovani, que definió su personalidad como “narcisista, antisocial y paranoide”, lo que desencadenó la ira de Seung, que maduró su venganza durante los últimos años, indican las mismas fuentes.

Según los investigadores, el hombre acudió el pasado jueves a la planta de psiquiatría del hospital para ver a la doctora Capovani, pero ella no estaba, por lo que volvió al día siguiente para cumplir la agresión y la Fiscalía le acusa de asesinato con premeditación.

Al día siguiente la atacó con un objeto que nunca se ha encontrado y la agresión fue captada por cámaras de videovigilancia que permitieron identificar a Seung, que golpeó repetidamente a la víctima en el cráneo, sorprendiéndola por detrás, cuando se inclinaba sobre su bicicleta para quitarle el candado al término de su turno de trabajo.