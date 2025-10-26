Evo Morales dice que la DEA no puede operar en Bolivia porque la Constitución lo prohíbe

La Paz, Bolivia

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este domingo que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) no puede operar en Bolivia porque la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe la presencia de extranjeros armados en el país. "Va a volver la DEA, por Constitución no pueden estar extranjeros armados en el territorio nacional", aseguró Morales (2006-2019) en su programa dominical de la radio Kawsachun Coca, afín a él.

Morales recordó que cuando Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, era mandatario la DEA le quitó la visa a él y a otros altos dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), entonces partido oficialista, por tener implicaciones con el narcotráfico. "El futuro Gobierno dice que vuelva la DEA, igual que Jorge Tuto Quiroga (excandidato presidencial), pero la DEA le perjudicó al papá de Rodrigo Paz", señaló. Paz anunció recientemente que Bolivia volverá a tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos con el fin de que Bolivia "se abra al mundo" y eso implica recibir la ayuda de organizaciones de seguridad como la DEA. Morales le pidió el jueves que realice un referéndum para que "el pueblo" decida si regresa la DEA al país o no.