Condado de Washington tendrá que prestar su aeropuerto para deportaciones, decide tribunal

Un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que los regentes del condado de King se excedieron en sus facultades cuando intentaron impedir que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) utilizara el aeropuerto propiedad del condado para realizar deportaciones, según informó este martes el periódico The Seattle Times.

El condado emitió una orden ejecutiva para “garantizar que todos los futuros contratos de arrendamiento, permisos de operación y otras autorizaciones para la actividad comercial en el Aeropuerto Internacional del condado de King contengan una prohibición de proporcionar servicios a empresas dedicadas al negocio de deportar detenidos por inmigración (excepto aeronaves del gobierno federal)”.

La iniciativa se dio como parte del rechazo del condado a las deportaciones realizadas en el primer gobierno (2017-2021) del actual presidente electo, el republicano Donald Trump.

La decisión ratifica el fallo de un juez federal que fue en contra del condado de King, después de que el gobierno federal entablara una demanda.

Un portavoz del condado de King dijo que el condado no buscaría más apelaciones y que, aunque no están de acuerdo con la decisión del tribunal, acatarán el fallo, según información citada por The Seattle Times.

Trump, quien asumirá la Presidencia el próximo 20 de enero, ha prometido deportaciones masivas y el cierre de la frontera.