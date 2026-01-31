Embajada de EEUU en Haití emite alerta de seguridad por "intensos tiroteos" en la capital

Puerto Príncipe, Haití.

La Embajada de los Estados Unidos en Haití, ubicada en Puerto Príncipe, emitió este sábado una alerta de seguridad para "informar a los ciudadanos estadounidenses de que se están llevando a cabo operaciones de seguridad" al norte, noreste y sur de la embajada, y afirmó que "se han registrado intensos tiroteos en la zona". Además, indicó que el personal del Gobierno de los Estados Unidos ha suspendido todos sus desplazamientos.

Asimismo, informó que la embajada permanece abierta para atender a servicios de emergencia, y pidió a los ciudadanos "evitar la zona" y "seguir las noticias en los medios locales para mantenerse informado". De momento las autoridades haitianas no han informado al respecto de esta supuesta operación. El viernes la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) anunció que al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en este país en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.