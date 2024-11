Oposición: victoria de Trump abre la ventana para revisar la extradición en Honduras

Trump con sus visiones políticas a veces radicales hay que analizar su mandato anterior. Aunque su discurso era duro en el tema de migración, muchas políticas no las implementó.

Maribel Espinoza, precandidata presidencial liberal, instó a la presidenta Xiomara Castro a rectificar la denuncia del tratado porque Trump no será tan benevolente como el actual mandatario Joe Biden, y las consecuencias las pagarán los hondureños en Estados Unidos.

“Estados Unidos invierte millones para evitar que el producto de los narcotraficantes llegue a su población; en consecuencia, la presidenta debe tener claro que los republicanos son de línea dura y no serán tan benevolentes como Biden”, advirtió.

La diputada visualiza una relación no tan grata con Trump como la que tuvieron Gobiernos anteriores.

“No me gusta especular, sin embargo, no me cabe duda de que Trump tomará cuantas acciones sean necesarias a fin de proteger a sus ciudadanos, y quienes van a sufrir las consecuencias seremos el pueblo de Honduras, especialmente nuestros migrantes en Estados Unidos”, advirtió.