El católico Biden lidera la lucha por el aborto en Estados Unidos

“Creo que el derecho de la mujer a elegir es fundamental... y la imparcialidad y estabilidad de nuestro derecho exigen que no se anule”, dijo Biden en un comunicado que coloca al aborto como un pilar decisivo en las próximas elecciones.

Si la Corte cede a los estados el poder sobre el aborto, entonces la decisión de lo que suceda luego “recaerá en los votantes”.

Con cuatro décadas en el Senado, ocho años como vicepresidente con Barack Obama y ahora en su segundo año como presidente, no sorprende que la posición de Biden sobre el aborto haya fluctuado.

Parecería que, aunque se muestra tibio, Biden se comprometió plenamente con la línea de su partido que respalda el derecho al aborto en todo el país. Ese derecho acabará si se aprueba el proyecto de sentencia judicial.

En su libro de 2007, “Promises to Keep”, Biden escribió que se oponía “personalmente” al aborto, pero que no tenía el “derecho a imponer” su postura a la sociedad.

Desde que entró a la Casa Blanca en 2021, apoyó medidas a favor del aborto, como levantar el veto a la financiación del gobierno a proveedores de servicios sanitarios de todo el mundo que practiquen o asesoren sobre el aborto.

Pero también trató de mantener una distancia simbólica, por ejemplo, alejándose casi por completo de la propia palabra “aborto” al menos hasta el martes, cuando estalló la bomba política que supone el proyecto de sentencia de la Suprema Corte.

“Es la primera vez, que yo sepa, que una declaración suya utiliza la palabra ‘aborto’, la cual es importante desestigmatizar”, dijo Morgan Hopkins, de All Above All, un grupo que apoya el acceso al aborto.

- Mirando a las elecciones -