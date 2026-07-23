La Casa Blanca no confirma contactos para nombrar a Infantino como secretario de la ONU

Washington

La Casa Blanca evitó confirmar este jueves conversaciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el supuesto interés del republicano en impulsar al suizo como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas.

“No sé si él y el presidente han hablado de eso. No he estado presente en todas sus conversaciones. Sé que hablan con frecuencia y que el presidente siente un gran respeto por Gianni y por lo que ha hecho con la FIFA”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Sus declaraciones llegan después de la información publicada por el diario New York Post el martes, según la cual Trump estaría promoviendo a Infantino para este puesto.

La estrecha relación entre Trump e Infantino ha generado polémica durante el Mundial, especialmente después de que el presidente reconociera haber llamado al máximo dirigente de la FIFA para que se retirara la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado con tarjeta roja en los dieciseisavos de final.

Según las fuentes del diario, Trump considera que el dirigente de la FIFA, de 56 años, goza de prestigio internacional y tiene capacidad para unir a distintos sectores. Por su parte, Leavitt se limitó a destacar el “éxito rotundo” que ha supuesto el Mundial de Fútbol para EE.UU.