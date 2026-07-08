EEUU avisa que 20 buques de guerra patrullan Oriente Medio en medio de reescalada con Irán

Miami

Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, informó este miércoles el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) tras la advertencia del presidente Donald Trump de un posible nuevo ataque contra Irán por la noche ante la reescalada del conflicto. "Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EE.UU. patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional", informó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

En la publicación, que acompañó con imágenes del despliegue, el Centcom recordó que buques de guerra y aviones navales transitaron por el mar Arábigo en formación cerrada el mes pasado, cuando "demostraron una fuerza militar y un poder de fuego estadounidenses incomparables".

La información trasciende horas después de que Trump advirtió en Ankara (Turquía) de un posible nuevo ataque la noche del miércoles contra Irán, al afirmar que ya se verá qué ocurre con las negociaciones con Teherán tras dar por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio.

