$!EEUU advierte de nueva columna militar rusa avanzando hacia Kiev desde noreste

Estados Unidos informó este martes de una nueva columna rusa q ue avanza hacia Kiev desde el noreste de la c apital ucranian a, mientras que el contingente principal de las fuerzas de Moscú que llega desde el norte lleva varios días paralizado.

Según este responsable del Pentágono, los rusos se han visto “frustrados viniendo del norte” hacia Kiev, un frente que no ha avanzado mucho desde hace varios días debido a la resistencia ucraniana y a problemas logísticos y de abastecimiento.

Esta tercera columna procedente del noreste de la ciudad forma parte del “esfuerzo” de Moscú por “rodear a Kiev y obligarla a capitular”, expresó el funcionario. “Como no han tenido el avance geográfico que esperaban, han incrementado el bombardeo de la ciudad con una mezcla de misiles, cohetes, fuego de artillería y ataques aéreos”, agregó, destacando que cada vez más civiles se han visto afectados.

“Están aumentando la presión sobre Kiev”, destacó, par añadir que “aún creemos que ese es uno de sus principales objetivos”.