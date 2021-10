EEUU admitirá certificado de vacuna digital e impreso

Los extranjeros que busquen entrar a Estados Unidos por vía aérea a partir del 8 de noviembre podrán presentar certificados de vacunación contra el Covid-19 emitidos por Gobiernos en formato digital o en papel algo que se espera sea igual para la vía terrestre, aseguraron funcionarios.

Tal como la Administración Biden anunció en septiembre, los viajes aéreos no esenciales serán reabiertos para extranjeros pero deberán cumplir con un requisito de vacunación con fármacos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un requisito de prueba negativa para poder abordar un avión.

“Inicialmente habrá cosas que sean de naturaleza más manual y tal vez más con papel, pero a medida que los operadores puedan poner en línea más sistemas digitales, probablemente veremos un aumento en el uso de esos tipos”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

De acuerdo con otro funcionario, los certificados digitales de vacunación deberán cumplir con características técnicas que EEUU detallará más adelante pero adelantó que ya trabajan con Gobiernos extranjeros sobre la naturaleza de eso así como las aerolíneas que serán encargadas de checarlo. “Y hemos trabajado durante mucho tiempo con varias aerolíneas y Gobiernos aliados para analizar esa alineación de requisitos. Por tanto, se aceptarán certificados digitales”, dijo otro alto funcionario estadounidense.

Además de reiterar que los menores extranjeros estarán exentos del requisito de vacunación, los funcionarios adelantaron que el requisito de prueba negativa contra el Covid-19 será más duro para los estadounidenses y residentes permanentes no vacunados que deseen viajar de regreso a EEUU.

Según los lineamientos, los viajeros no vacunados que entren vía aérea necesitarían presentar una prueba negativa de Covid-19 -ya sea molecular o de antígenos- realizada máximo tres días antes de abordar mientras que para aquellos estadounidenses no vacunados sería de máximo un día de anterioridad.

De acuerdo con la Administración Biden, las reglas para el ingreso por la vía terrestre con México y Canadá serán presentadas en los próximos días, pero insistieron que la fecha para permitir el ingreso de viajes no esenciales sigue siendo el 8 de noviembre. En los viajes terrestres no se exigirá prueba negativa.