Los informes que se conocieron más temprano el lunes culpan al jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, de que la plataforma se doblega a los censuradores estatales en Vietnam, permite que el discurso de odio aumente a nivel internacional debido a deficiencias lingüísticas y sabe que su algoritmo alimenta la polarización tóxica en línea.

“Estos documentos condenatorios subrayan que los líderes de Facebook ignoraron crónicamente las alarmas internas graves, eligiendo anteponer las ganancias a las personas”, señaló en un comunicado el senador estadounidense Richard Blumenthal, crítico de las grandes compañías tecnológicas.

Organizaciones periodísticas como los diarios The New York Times, The Washington Post y Wired se encuentran entre los que han recibido acceso al conjunto de documentos internos de Facebook que Haugen filtró originalmente a las autoridades estadounidenses y que fueron la base de una serie de mordaces artículos del periódico The Wall Street Journal.

Facebook se ha referido a esos informes como publicaciones selectivas de algunos de sus muchos estudios internos, y destinados a proyectar la red social bajo una luz oscura e inexacta.