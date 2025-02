Edmundo González reaparece y envía mensaje a Donald Trump

CARACAS, VENEZUELA

“Eso es por lo que no fui a Venezuela, estoy esperando a que se den las condiciones para que se cumpla el deseo de los casi 8 millones de venezolanos que votaron por mí”, insistió.

El excandidato presidencial venezolano insistió en que le habría gustado asumir la Presidencia el pasado enero, pero “las condiciones no fueron las adecuadas para ir (...); si hubiera ido me habrían encarcelado, como hicieron con mi yerno, capturado enfrente de sus dos niños pequeños”, denunció.

En el debate participó también Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, quien reiteró el apoyo de la UE a Venezuela e insistió en que “lo que pasa en Venezuela es muy importante para nosotros y vamos a seguir con el foco en el país”.

Metsola insistió en que en Venezuela no se dio un proceso democrático y que por eso el Parlamento Europeo reconoció inmediatamente a González Urrutia. “Fuimos los primeros que dijimos que los votos necesitaban ser contados y empezamos a trabajar con la oposición”, recordó.

“En el Parlamento Europeo hemos hecho un llamamiento a que las sanciones sean más y mayores (contra el Gobierno de Nicolás Maduro), pero no estamos unidos en todo, esa es una de nuestras debilidades, aunque no por eso debemos dejar de hacer cosas como ayudar a Venezuela y decirles que no les abandonaremos”, añadió.

Venezuela debe ser “uno de los temas principales para Estados Unidos y la Unión Europea”, reclamó, aunque los europeos “no podemos simplemente tener una respuesta reactiva a cualquier cosa que Estados Unidos decida hacer. Tenemos que tener una respuesta proactiva a lo que queremos hacer en el mundo”.