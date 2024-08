Donald Trump y Robert Kennedy Jr. comparten escenario

Horas después de haber anunciado que se retiraba de la contienda electoral, Kennedy se unió a Trump en Glendale, en el condado de Maricopa, un exbastión republicano, donde fue recibido entre ensordecedores aplausos y vítores por la multitud que abarrotó el Desert Diamond Arena y fuegos artificiales mientras se escuchaba la canción “My Hero” de Foo Fighters.

El mitin en Arizona es el primero que realiza Trump tras finalizar la convención del Partido Demócrata en Chicago y para el que había anunciado que tendría un “invitado especial” que de antemano se esperaba que fuera Kennedy.

“Bobby (como llaman al político) ha llevado a cabo una extraordinaria campaña para presidente de EE.UU. Lo sé porque también me persiguió un par de veces. No me gustó”, comentó Trump, que recibió al miembro del popular clan Kenendy con un apretón de manos.

“Creo que va a tener una gran influencia en esta campaña”, comentó.

Trump aseguró a su público que el ahora excandidato a la Casa Blanca se merecía los aplausos y vítores, a lo que la multitud respondió gritando “USA,USA”.