Detienen a 78 inmigrantes en redadas en Texas

La mayoría de los indocumentados detenidos habían sido "previamente deportados" o se encontraban en libertad condicional por diversos delitos.

  • 26 de agosto de 2025 a las 09:00 -
  • Agencia EFE
Decenas de indocumentados fueron detenidos en la operación ´Pick-Off´, en Texas.

 EFE/ANNA ROSE LAYDEN/REFERENCIAL

El Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó el lunes que ha detenido a 78 personas sospechosas de cometer delitos migratorios en un operativo en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, en apenas tres días.

Según un comunicado, la operación ´Pick-Off´, centrada en inmigrantes indocumentados "que previamente cometieron otros crímenes estando ilegalmente en EE.UU." comenzó el 22 de agosto y ha sido ejecutada en los condados de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr.

El objetivo del operativo coordinado por agencias gubernamentales como el Servicio de Inmigración (ICE), el FBI y la agencia antinarcóticos (DEA) en el Valle del Río Grande es llegar a los 43 condados que están bajo supervisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.

"Si usted está aquí ilegalmente y comete delitos en nuestra comunidad, puede esperar nuestra visita, y esa visita llegará más pronto que tarde", dijo citado en la nota el fiscal, Nicholas Ganjei.

De los 78 arrestados, 65 eran personas "previamente deportadas" en libertad condicional tras condenas por diferentes delitos a nivel estatal, desde drogas hasta agresión, y han sido acusadas de cargos federales por "reingreso ilegal" en el país.

Al menos tres migrantes murieron al tratar de ingresar a EEUU por la frontera de Texas

Otros 11 detenidos han sido acusados de "violaciones similares relacionadas con la inmigración y se espera que sean deportados inmediatamente del país", agrega.

Los dos restantes, que según el comunicado también estaban en libertad condicional tras condenas estatales, están acusados de delito menor por "evitar ser examinados" por los oficiales de inmigración. EFE

