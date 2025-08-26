Detienen a 78 inmigrantes en redadas en Texas

El Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó el lunes que ha detenido a 78 personas sospechosas de cometer delitos migratorios en un operativo en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, en apenas tres días.

Según un comunicado, la operación ´Pick-Off´, centrada en inmigrantes indocumentados "que previamente cometieron otros crímenes estando ilegalmente en EE.UU." comenzó el 22 de agosto y ha sido ejecutada en los condados de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr.

El objetivo del operativo coordinado por agencias gubernamentales como el Servicio de Inmigración (ICE), el FBI y la agencia antinarcóticos (DEA) en el Valle del Río Grande es llegar a los 43 condados que están bajo supervisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.

"Si usted está aquí ilegalmente y comete delitos en nuestra comunidad, puede esperar nuestra visita, y esa visita llegará más pronto que tarde", dijo citado en la nota el fiscal, Nicholas Ganjei.

De los 78 arrestados, 65 eran personas "previamente deportadas" en libertad condicional tras condenas por diferentes delitos a nivel estatal, desde drogas hasta agresión, y han sido acusadas de cargos federales por "reingreso ilegal" en el país.