Declaran muerta a niña, estaba viva y fallece después

La madre de la niña, Mary Jane Mendoza, de 20 años, relató que su hija había ingresado enferma al hospital y la madrugada de aquel jueves fue declarada muerta p or primera vez. La primera acta de defunción que se emitió decía que el fallecimiento ocurrió a las 00:15 del jueves 18 por una diarrea aguda , deshidratación severa y shock hipovolémico.

“Cuando yo corrí a ver a la niña, ya le habían quitado oxígeno, suero. Ya no hicieron nada”, narró a Grupo REFORMA la señora Mendoza.

“Agarro a la bebé y sentí su abrazo”, contó. “Yo les digo: ‘No está muerta, sentí fuerzas en ella’, y el doctor me respondió: ‘¡Ya suéltala, no la maltrates!’”.

Personal del hospital contrató un servicio funerario y la niña empezó a ser velada en familia horas después.

No obstante, familiares de la pequeña detectaron que el tono de su piel no cambiaba y advirtieron que dentro del ataúd aún respiraba.

Al ser llevada de nuevo al hospital falleció. Fue a las 18 horas del mismo jueves.

La segunda acta de defunción de la niña consignó que Camila había muerto por un edema cerebral, falla metabólica y deshidratación.

En una semana, la pequeña ingresaría al kínder, por lo que estaba muy emocionada, indicó su madre. “Ella me decía: ‘mami cuando yo vaya al kínder me compras mi lonchera y me vas a decir: ¡levántate melolenga, levántate!’”, relató Mary Jane.