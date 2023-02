Congreso retoma el debate del adelanto electoral con apelación a salvar Perú

El parlamentario fujimorista, Fernando Guerra, también presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, apeló este miércoles al consenso y al acuerdo político para salvar a Perú de su desaparición como república y llegar a un acuerdo para adelantar las elecciones generales para este año en la reanudación del pleno que votará el posible avance de los comicios.

“Los países, las naciones, no subsisten siempre en la Historia. A veces, desaparecen de la Historia y desaparecen cuando no son capaces de encontrar el consenso. Desparecen, a veces, envueltos en la guerra civil, en la violencia; desaparecen cuando se desangran y cuando sus políticos no saben ponerse de acuerdo”, dijo Guerra desde su escaño al inicio del debate.