Columbia cancela ceremonia de graduación por protestas contra guerra en Gaza

Desde entonces, el recinto universitario ha estado fuertemente vigilado por la policía, que tenía previsto quedarse hasta el día 17, y los accesos fueron limitados exclusivamente a los estudiantes que residen en el campus.

“Estamos decididos a ofrecer a nuestros alumnos la celebración que se merecen y que desean”, anunció Columbia, que sostiene que los “actos escolares más reducidos son lo mejor para ellos y sus familias”.

Las autoridades de la universidad, que forma parte de las ocho mejores del país, la famosa Ivy League, organizarán ceremonias por cada una de sus 19 facultades, la mayoría en un alejado complejo deportivo en el extremo norte de Manhattan.

Aunque muchos ya esperaban esta decisión -la preparación del escenario para la graduación en los jardines había sido paralizada-, las repercusiones de la cancelación son “enormes”, afirma la estudiante Nikolina Lee, que se gradúa el próximo semestre.

“Los padres ya han comprado los billetes de avión” para asistir a esta habitualmente pomposa ceremonia, asegura. “Es realmente muy triste”, añadió.

La cancelación representa sobre todo un golpe para los alumnos de la llamada “generación covid”, que empezaron sus cursos en línea y que por fin sentían que su vida universitaria se había normalizado con el regreso de las clases presenciales.

“Cada persona con la que he hablado está increíblemente enfadada” con la decisión que lleva las ceremonias a un lugar de difícil acceso, dijo a la AFP Ally Woodard, estudiante de 24 años.

En la Universidad de Michigan, una ceremonia de graduación fue interrumpida brevemente el sábado por manifestantes propalestinos tocados con el pañuelo blanco y negro, el kufiya, que se ha convertido en el símbolo de las protestas.

Los manifestantes se dirigieron hacia el estrado cantando: “Rectores rectores, no se pueden esconder. Están financiando el genocidio”, según el diario The New York Times.

En el centro de las protestas está la reivindicación de que las universidades “desinviertan” en activos relacionados con Israel y con empresas que se beneficien de la guerra.

La luz verde de las autoridades universitarias a la entrada de la policía para desalojar a los manifestantes, muchos de los cuales fueron detenidos y suspendidos, ha suscitado vivas críticas entre los profesores.

Para la Asociación Americana de Profesores Universitarios, la respuesta a las “manifestaciones pacíficas” en los campus ha sido “inaceptable”.

“La libre búsqueda y la libertad de expresión son indispensables” para los objetivos de las instituciones académicas como son “el conocimiento, la consecución de la verdad, el desarrollo de los estudiantes y en general el bienestar de la sociedad”, aseguró la asociación en su cuenta de X.