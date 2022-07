Buscan a 44 personas tras tormenta que causó inundaciones en Virginia

Las fuertes lluvias causaron inundaciones en las áreas de Dismal River, Patterson, Hale Creek, Pilgrims Know, Whitewood y Jewell Valley afectando las carreteras y los bosques, y arrastraron edificios y vehículos.

El gobernador Glenn Youngkin declaró un estado de emergencia para acelerar los esfuerzos de socorro en esa región de Virginia que limita con Virginia Occidental y Kentucky.

“No tenemos informes confirmados de víctimas fatales”, dijo el subjefe de la oficina de Alguacil, Eric Breeding, citado por el diario The Richmond Times. “Hemos establecido una línea telefónica para recibir llamadas de quienes hayan perdido contacto con alguien como resultado de la inundación”.

Breeding estimó que la falta de información sobre decenas de personas quizá sea, principalmente, resultado de la caída de las líneas telefónicas.

Las inundaciones causaron daños en una franja de unos 15 kilómetros entre Whitewood y la Ruta Interestatal 460, y hubo informes de interrupciones del suministro de energía y bloqueo de rutas en varias áreas. EFE