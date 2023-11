Feministas pintan la embajada de Estados Unidos

La líder del colectivo, María Galindo , escribió en una tela blanca el mensaje “Las mujeres en los ejércitos no representan liberación, sino patriarcado genocida en cuerpo de mujer. No es guerra, es genocidio”.

Según la activista, los sucesos en la Franja de Gaza afectarán “a todos los pueblos pobres, a todas las sociedades del sur”, como la boliviana.

“Por eso estamos aquí. Queremos decirle a la embajada norteamericana que no estamos aquí mandadas por Irán, no estamos a favor de Hamás y no estamos a favor del régimen iraní”, aclaró.

Galindo recordó que estos colectivos alzaron sus voces “cuando la policía de la moral del régimen iraní mató a (la joven kurda) Mahsa Amini” por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico.

“No aceptamos el chantaje de que si cuestionamos el genocidio a Gaza, a Palestina, es porque estamos con Hamás. No es así, ese es un chantaje falso”.

También expresó su repudio a la “propaganda” que muestra a “mujeres militares que van a ir a masacrar como la parte sexy de la guerra”.

“Nos duele como feministas porque eso no es liberación”, manifestó la activista.