Bill Gates declara en el Congreso de EEUU por su relación con Epstein

NUEVA YORK

El fundador de Microsoft, Bill Gates, declara este miércoles en la Cámara de Representantes de Estados en el marco de la investigación que sigue el Congreso sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. En la comparecencia, que será a puerta cerrada, Gates responderá a preguntas del Comité de Supervisión para esclarecer la relación que mantuvo con Epstein.

El nombre de Gates aparecía entre los más de tres millones de páginas, incluidas fotos y vídeos, que el Departamento de Justicia hizo públicos el pasado mes de enero. En 2013, Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates negó todas las acusaciones