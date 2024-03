Biden supera por solo 2 puntos a Trump en las votaciones del supermartes

“Esta disminución, si se repite a nivel nacional, representaría una votación nacional prácticamente empatada”, señala en una nota la universidad floridana.

Esta variación es más notoria entre los votantes hispanos de estos estados, quienes hace cuatro años le dieron la victoria al demócrata (48,6 %) sobre el en ese entonces presidente Trump (40,8 %).

Pero en caso de un hipotético enfrentamiento entre ambos en noviembre próximo la figura es inversa: el republicano aglutina el 46,4 % de intención de voto contra el 44,5 % de Biden.

El sondeo, con un margen de error de 1,7 %, refleja que Trump tiene un desempeño inferior entre las mujeres y los blancos con educación universitaria frente a Biden; no obstante, el republicano “está mostrando signos de competir mejor con los votantes hispanos”, señala la universidad.

“Casi el 30 % de los votantes que no votan por Trump ven su desempeño en el cargo y los acontecimientos del 6 de enero como una razón clave para no votar por él”, ahondó Robert E. Gutsche, Jr., profesor en la Escuela de Comunicación y Estudios Multimedia de la FAU, quien puso de relieve el costo político que puede suponer al expresidente el asalto al Capitolio de 2021.