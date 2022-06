Biden quiere sacar 20 millones de toneladas de cereal bloqueadas en Ucrania

El líder demócrata dijo que el plan consiste en sacar por tren miles de toneladas de granos destinadas a l a exportación y que no pueden salir a través del mar Negro debido a la invasión rusa.

Como Ucrania tiene un ancho de vía diferente al de los países europeos, Biden reveló que se construirán “silos temporales” en la frontera de Ucrania y Polonia, donde se almacenarán los granos que serán exportados al resto de Europa y del mundo.

“Estoy trabajando de manera cercana con nuestros socios europeos para llevar al mercado 20 millones de toneladas de grano bloqueadas en Ucrania y ayudar a reducir los precios de los alimentos”, resumió el presidente.

Ucrania es uno de los cinco mayores exportadores de cereales del mundo y en circunstancias normales exportaba el 75 % de su producción. El bloqueo supone un riesgo para la seguridad alimentaria global, en particular, en zonas de África y Oriente Medio.

Biden también acusó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de los elevados precios de la gasolina, que en Estados Unidos han alcanzado un precio récord de 5 dólares por galón.

En ese sentido, reivindicó haber liberado el mayor volumen de reservas de petróleo de la historia y, aunque admitió que “llevará tiempo”, prometió que los precios del combustible se reducirán.

Durante la convención sindical, Biden se definió una vez más como “el presidente más prosindicatos” de la historia de Estados Unidos, y reiteró su llamamiento a las grandes empresas para subir salarios y pagar impuestos.

“Wall Street no construyó este país. No bromeo cuando digo que sin los sindicatos no habría clase media”, expresó el mandatario.

Asimismo, presumió de las cifra de desempleo, que se mantuvo en el 3,6 % en mayo, y acusó a su predecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), de haber sido uno de los dos únicos presidentes con los que el paro aumentó durante su mandato, junto con Herbert Hoover (1929-1933). EFE