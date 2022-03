Biden alerta que Rusia prepara ciberataques contra Estados Unidos

El mandatario urgió al sector privado estadounidense -que es el propietario y gestor de la mayoría de la considerada infraestructura clave- a “acelerar los esfuerzos para cerrar sus puertas digitales” y reforzar sus sistemas de seguridad.

“Ustedes tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad de fortalecer la ciberseguridad y resiliencia de los servicios y tecnologías críticas de los que dependen los estadounidenses”, recalcó Biden.

“PREPARADOS PARA RESPONDER”

Algunas de las medidas recomendadas por la Casa Blanca a las empresas son implementar sistemas de autenticación de múltiples factores; contratar a profesionales de ciberseguridad para que detecten vulnerabilidades; hacer copias de seguridad de los datos y encriptar la información para que no pueda ser usada si la roban.

La asesora de Biden para Ciberseguridad, Anne Neuberger, aseguró en una rueda de prensa que Estados Unidos estará “preparado para responder” si Rusia lleva a cabo “ciberataques perturbadores contra infraestructura clave” estadounidense.

A finales de febrero, la cadena NBC News informó de conversaciones en la Casa Blanca sobre la posibilidad de lanzar ciberataques contra Rusia que podrían entorpecer su capacidad de seguir adelante con sus operaciones militares en Ucrania.

El año pasado, Biden exigió a Rusia que persiguiera más duramente a los piratas informáticos que actúan en su territorio, y a los que responsabiliza de ciberataques como el que afectó a Colonial, la mayor red de oleoductos de EEUU; y el que golpeó a JBS, el procesador de carne más grande del planeta.

Ucrania ha denunciado varios ciberataques a páginas gubernamentales y militares ucranianas que comenzaron antes de la invasión rusa, mientras que Polonia también ha constatado ese tipo de incidentes y otros países de la Unión Europea (UE) se mantienen vigilantes al respecto.

El efecto de la guerra en Ucrania en los mercados globales y las cadenas de suministro centró además una reunión de este lunes de Biden, que conversó con directores ejecutivos de varias empresas sobre cómo minimizar ese impacto, especialmente en los sectores “energético y agrícola”, según la Casa Blanca.

EL VIAJE DE BIDEN

Biden también empezó a calentar motores para su viaje de esta semana a Europa, al participar en una llamada telefónica de una hora con los líderes de Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia.

Los cinco evaluaron cómo responder a “los ataques de civiles” de Rusia en Ucrania, cómo aumentar la ayuda humanitaria a los ucranianos y cómo apoyar los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

El presidente estadounidense llegará a Bruselas la noche del miércoles y el jueves participará en tres cumbres: la de líderes de la OTAN, la de la Unión Europea (UE) y otra del G7, antes de dar una rueda de prensa.

El viernes despegará hacia Polonia, donde su agenda no está demasiado clara todavía, más allá de la reunión que tiene programada el sábado con el presidente polaco, Andrzej Duda, antes de volar de vuelta a Washington.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, insistió este lunes en que no hay ningún plan de que Biden visite Ucrania, pero no descartó que pueda reunirse con refugiados ucranianos en Polonia. EFE