Avión ruso acusado de transporte de armas por USA culmina ruta Caracas-La Habana-Managua

CARACAS, VENEZUELA

Un carguero aéreo Ilyushin Il-76 de la compañía rusa Aviacom Zitotrans, sancionada por EE.UU. por participar en el comercio de armas y transporte de mercenarios, aterrizó este miércoles en Managua procedente de La Habana, tras recalar antes en Caracas, una ruta entre aliados que se da en plenas tensiones militares por el despliegue naval y aéreo estadounidense frente a las costas venezolanas.

El Il-76 tiene capacidad de transportar hasta 50 toneladas de cargamento y es uno de los aviones de carga más grandes del mundo, similar a los militares A400M de Airbus o al C-17 Globemaster de Boeing.

Según datos de la web Flightradar, el avión ruso, que voló parte de su ruta con el transpondedor apagado para no ser identificado, despegó esta mañana de La Habana; el martes 28 de octubre operó entre Caracas y la capital cubana, y el día 26 aterrizó en la capital venezolana procedente de Mauritania.

Antes de cruzar el Atlántico, el carguero tuvo paradas en Senegal, Marruecos, Argelia y Armenia.

La empresa rusa Aviacon Zitotrans está acusada por Estados Unidos de estar implicada en el transporte de material militar y apoyar el sector de la defensa de Rusia, así como apoyar el despliegue de mercenarios del llamado Grupo Wagner, designada como organización criminal trasnacional por la nación norteamericana.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

EE.UU. la añadió a la lista de entidades sancionadas en enero de 2023 por servir para transportar armamento ligero, así como misiles y partes para helicópteros, con especial hincapié en el apoyo logístico a Venezuela y a las operaciones militares en África.

La flota de Aviacon Zitotrans incluye seis Ilyushin de carga. El que hizo esta última ruta entre los aliados Venezuela, Cuba y Nicaragua está registrado con matrícula RA-78765 y es una de las aeronaves específicamente nombradas en las sanciones estadounidenses, por lo que está sujeta a ser intervenida si entra en jurisdicciones de Estados Unidos o sus aliados más cercanos.

Este movimiento aéreo se da en pleno reforzamiento masivo de EE.UU. en el Caribe y frente a las costas venezolanas, donde ya operan varios destructores y buques de asalto anfibio, y donde en los próximos días se espera que ingrese el grupo de ataque del portaviones USS Gerald Ford, el más grande y moderno de la Armada estadounidense.

Los analistas ven este masivo despliegue de Estados Unidos, que incluye sobrevuelos cerca de los límites del espacio aéreo venezolano de bombarderos estratégicos, como un intento de presionar al Gobierno de Nicolás Maduro para que acepte una salida negociada, aunque en público la principal razón que da la Casa Blanca es su campaña de lucha contra el tráfico de fentanilo.