Amenaza de bomba en ciudad donde Trump acusa a inmigrantes de comerse gatos

Ubicada en el suroeste de Ohio y con unos 60.000 habitantes, Springfield ha visto en los últimos años la llegada de unos 10,000 haitianos que se han asentado ahí en busca de trabajo.

“Muchas ciudades no quieren hablar de ello porque les da vergüenza. En Springfield se están comiendo a los perros la gente que vino, se están comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí y esto es lo que está pasando en nuestro país y es una vergüenza”, apuntó el expresidente Trump el martes pasado en el debate con su oponente, la demócrata Kamala Harris.

Bryan Heck, el administrador de la ciudad de Springfield, respondió este miércoles en una declaración grabada que era “decepcionante” que la narrativa sobre la ciudad hubiera sido “sesgada por la desinformación que circula en las redes sociales” y desmintió las afirmaciones del republicano.

Sin embargo, el candidato a vicepresidente JD Vance se mantuvo en la afirmación y desestimó las quejas de Heck y del jefe de la Policía de la ciudad, que negó que hayan recibido denuncias al respecto.

Se cree que la circulación en las redes sociales de este rumor sin confirmar se desató después del arresto de la afroamericana Allexis Telia Ferrell, una ciudadana estadounidense de 27 años detenida por matar y tratar de comerse un gato el mes pasado en Canton, una ciudad de Ohio ubicada a unas dos horas al noreste de Springfield.

Las autoridades de Springfield no han vinculado las amenazas con lo dicho por Trump durante el debate, pero tampoco han descartado que no estén relacionados.