$!Alarma mundial: Putin pone en alerta máxima a las “fuerzas de disuasión” nucleares

El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, respondió: “Afirmativo”.

Las tensiones internacionales ya se han disparado por la invasión rusa de Ucrania y la orden de Putin podría causar aún más alarma.

Moscú posee el segundo arsenal de armas nucleares del mundo y un enorme arsenal de misiles balísticos que constituyen la columna vertebral de las fuerzas de disuasión del país.

“Ven que los países occidentales no sólo son hostiles a nuestro país en el ámbito económico, me refiero a las sanciones ilegítimas”, añadió, en un discurso televisado.