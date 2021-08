Narcotraficante Eduardo Arellano Félix será deportado de EEUU

California, Estados Unidos.

El narcotraficante Eduardo Arellano Félix, exjefe del cartel de Tijuana, se encuentra este jueves en custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos en espera de los procedimientos para su deportación a México.



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó este jueves a Efe que Arellano Félix, conocido como "el Doctor", está bajo su custodia “en espera de los procedimientos de deportación”.



La agencia encargada de las deportaciones aclaró que el narcotraficante, de 64 años, fue tomado en custodia este 18 de agosto, fecha en la que fue liberado de una cárcel federal en Pensilvania.



Aunque había sido condenado a 15 años de cárcel, el mexicano no completó su sentencia como resultado de su amplia cooperación con las autoridades estadounidenses, que comenzó en mayo de 2013 cuando se declaró culpable.



Parte del acuerdo con el Gobierno al aceptar su culpabilidad incluía que fuera condenado solo por dos de los siete cargos de los que fue acusado al ser extraditado de México en agosto de 2012.



Arellano Félix se encontraba en la prisión federal de baja seguridad en Allentown, Pensilvania, y este miércoles había sido puesto en libertad, y no se sabía nada sobre su futuro. Casi todos los documentos judiciales ligados a su caso se encuentran sellados.



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, había especulado el martes que el narcotraficante posiblemente no sería deportado a México y podría convertirse en "testigo protegido". Pero la declaración del ICE de este jueves parece descartar esa posibilidad.

Vea: Futbolista de la selección juvenil de Afganistán murió en un avión de EEUU al intentar huir de los talibanes





El ICE explicó que desde junio de 2017 se había emitido una orden de detención a nombre de Arellano Félix para tomar la custodia del narcotraficante tras su liberación. La agencia no se especificó cuándo Arellano Félix será deportado a México.



El cártel de los hermanos Arellano Félix monopolizó las rutas de tráfico de drogas durante más de 20 años a través de Tijuana, en el noroeste de México.



El otrora líder del grupo, Benjamín Arellano Félix, fue extraditado desde México en abril de 2011 y sentenciado a 25 años de prisión en una corte federal de San Diego en abril de 2012, mientras que Francisco Javier Arellano Félix cumple condena a cadena perpetua tras su captura en 2006 por la Guardia Costera de EEUU. EFE