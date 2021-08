López Obrador reta a la oposición a que se una para echarlo el próximo año

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retó este martes a la oposición a que se una para echarlo en el referéndum de revocación del mandato presidencial que se celebrará en marzo del próximo año.



"Ahora de nuevo viene otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo para que voten para que yo me vaya. Es la revocación del mandato, esto es la democracia", expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.



Los principales partidos de la oposición ya se unieron en una inédita coalición en las elecciones intermedias del pasado junio, aunque el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) retuvo junto a sus aliados la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.



"El pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. Ahora tienen otra oportunidad, a ver qué dice el pueblo de México porque en democracia es el pueblo el que manda", insistió el presidente.



López Obrador recordó que en junio "se unieron todos: políticos, corruptos, la mayoría de medios de información, los sectores más retrógrados".



"Ahora viene la revocación del mandato va a ser interesantísimo, no vamos a estar bostezando porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse", dijo.



El pasado domingo, México celebró una consulta popular convocada por López Obrador sobre enjuiciar a los expresidentes del país por corrupción y otros delitos que no alcanzó la participación mínima requerida.



El 'Sí' se impuso con el 98 % de los votos pero solo fue a votar el 7,1 % del censo, cuando se requería el 40 % de participación para que el resultado fuera vinculante.



El presidente defendió que la consulta fue "histórica" pero arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), la oposición y los medios de comunicación por la baja participación.



"Parece que les incomodaba, no les gustó. En vez de promoverla e invitar a la gente a que participara simulaban que iban a recoger la opinión de la gente", opinó.

Vea: Los lujos del excéntrico capo que tenía nexos con narcos de Honduras



El presidente reiteró una vez más que "la autoridad electoral no ha estado a la altura de las circunstancias" y aseguró que "en su momento" presentará una reforma del INE.



El INE ha sido acusado de boicotear la consulta porque hubo solo un tercio de mesas electorales que las que hubo en los últimos comicios.



El ente electoral ha denunciado las "mentiras del oficialismo" y ha recordado que el Congreso, con mayoría morenista, rechazó ampliar el presupuesto para la organización del plebiscito. EFE