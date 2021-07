Quién era Jovenel Moise, el presidente que ya presentía su asesinato  

Puerto Príncipe.

Jovenel Moise, presidente de Haití desde 2017, que ha sido asesinado en su residencia del barrio de Pelerin, de Puerto Príncipe, pidió apoyo internacional en junio para acabar con la grave crisis de seguridad que atravesaba el país y en febrero había advertido que se gestaba un complot para matarlo y dar un golpe de Estado.



Nació en Trou du Nord, departamento Nordeste de Haití, el 26 de junio de 1968. Hijo de un mecánico y agricultor y de una costurera, en 1974 se trasladó con su familia a la capital del país, donde hizo estudios secundarios en el liceo Toussaint y en el centro cultural del colegio Canado Haïtien, regentado por los Hermanos del Sagrado Corazón.



Cursó estudios de Ciencias de la Educación en la Universidad de Quisqueya y en 1996 se trasladó a Port-de-Paix, capital del departamento de Nordoeste, donde creó la empresa Jomar Auto Parts y, poco después, explotó una finca de 10 hectáreas dedicadas al cultivo del banano.





Luego se convirtió en secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH). En 2008 fue socio de la empresa eléctrica solar y eólica Compagnie Haïtienne d'Energie (Comphener SA).



En 2012 puso en marcha, a través de su empresa Agritrans, en la que ocupaba el puesto de presidente-director general, el proyecto agrícola Nourribio en su localidad natal, una plantación platanera de una extensión de 10 hectáreas.

Llegada a la política

Abandonó los puestos de responsabilidad en Agritrans y el 15 de septiembre de 2015 lanzó su candidatura para las presidenciales de ese año por el oficialista Partido Haitiano Tet Kale (PHTK).



En la primera vuelta de las presidenciales de octubre de 2015, Moïse fue el candidato más votado, con el 32,76 % de los votos, y pasó a la segunda vuelta de diciembre junto a Jude Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana (LAPEH), quien obtuvo un 25,29 %. Pero, hubo denuncias de fraude masivo a su favor que obligó al aplazamiento electoral para revisar los resultados.



Celestin se negó a participar en la segunda vuelta el 24 de enero de 2016, por considerar que había parcialidad de este órgano electoral al consentir el supuesto fraude.





El país permaneció sin presidente al expirar el mandato de Michel Martelly el 7 de febrero de 2016, por lo que días después le relevó de forma interina Jocelerme Privert, presidente del Senado.



El 6 de junio de ese año el nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP) invalidó los resultados de octubre de 2015 y convocó nuevas presidenciales para el 9 de octubre, a las que concurrió Moïse por el PHTK. El paso del huracán "Matthew" días antes de la celebración de los comicios, con casi seiscientos muertos, obligó a su aplazamiento.

Complot para matarlo

Consiguió la elección presidencial en la primera vuelta en noviembre de 2016, con el 55,60 % de los votos.



Dos semanas antes de su toma de posesión, el 7 de febrero de 2017, prestó declaración ante un juez por las sospechas de lavado de dinero, por una investigación iniciada en 2013, acusaciones que él rechazó.



El 23 de febrero nombro primer ministro al médico Jack Guy Lafontant, sin experiencia política.



La dimisión del primer ministro Lafontant y de su Gobierno en julio de 2018 por las violentas protestas desatadas por el anuncio de un alza en el precio del combustible, llevó al mes siguiente a encabezar el ejecutivo al político y notario Jean Henry Ceant.



No se aplacaron las manifestaciones, en las que pidieron conocer el destino de los fondos de Petrocaribe ante las sospechas de corrupción, por lo que Moise respaldó que se investigara. Las protestas arreciaron desde el 7 de febrero de 2019, coincidiendo con su segundo aniversario en el poder.



Al mes siguiente el legislativo destituyó en una moción de censura al primer ministro Ceant y Moise nombró para sucederle a Jean-Michel Lapin.



El 31 de mayo de 2019 la Corte Superior de Cuentas envió al Parlamento su informe sobre el destino de los fondos de Petrocaribe y apuntó que las empresas de Moise y de su predecesor Martelly habían sido beneficiadas con proyectos millonarios que no se han ejecutado. Desde entonces continuaron las manifestaciones con fallecidos.



Desde el 16 de septiembre se sucedieron manifestaciones en demanda de la dimisión del presidente, en unos momentos de crisis por la corrupción, la escasez de combustible, el hambre y la inseguridad. Ello llevó a la suspensión de las elecciones previstas para octubre, por lo que en enero de 2020 se clausuraron el Congreso y Senado, por finalización del mandato.



Pese a ese vacío, en marzo de 2020 nombró como primer ministro a Joute Joseph, que llevaba dirigiendo de forma interina el país desde hacía un año.



Para 2021 están previstas que se celebren las aplazadas elecciones legislativas, así como la convocatoria de presidenciales, para septiembre y noviembre, en las que Moise no podía ser candidato.



Con una gran oposición de distintos sectores que querían que dejara el poder el 7 de febrero de 2021, ante una distinta interpretación de su mandato presidencial, que él considera finaliza en 2022, el Poder Judicial dictó ese día una resolución que daba por concluido su mandato al frente del país, que él tildó de intento de golpe de Estado a la vez que advirtió de "un complot para desestabilizar el país y matarlo".

En una entrevista con el diario español El País, en febrero de 2021, alertó que había un golpe de Estado en marcha organizado por un grupo de familias y empresarios “que controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quitado presidentes y que utilizan la calle para crear desestabilización".



El presidente Moise pidió en junio de 2021 el apoyo internacional y la colaboración de todos los sectores de la sociedad para acabar con la violencia de las bandas armadas que se ha recrudecido.



Sin embargo, todo cambió cuando hoy, cuando fue asesinado por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia, en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe. En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martine Moise, que murió horas más tarde.



Moise estaba casado desde 1996 con Marie Martine Etienne Joseph, antigua compañera de estudios.