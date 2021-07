Ministro de Bukele dice renunciar a visa de EEUU que le fue cancelada

San Salvador.

El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, aseguró este lunes que renuncia a la visa para ingresar a territorio estadounidense, que le fue cancelada tras aparecer en un listado del Departamento de Estado de supuestos "actores corruptos y antidemocráticos".



"Renuncio de forma indefinida y durante todos los años que Dios me preste vida no necesitaré una visa de EEUU por haber insultado la dignidad de una persona correcta", dijo Castro en una conferencia de prensa.



Castro cuestionó cómo se elaboró la lista, "cuál es el proceso de investigación seria y objetiva que hacen" y la credibilidad de la misma.

"Puedo tener algunas características por generar polémica (en mi lucha contra la corrupción) pero nadie puede decir que yo soy corrupto". Ministro de Trabajo, Rolando Castro.





El Departamento de Estado de EEUU publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre ellos 14 salvadoreños.



De acuerdo con un comunicado de la Embajada estadounidense en El Salvador, a los señalados se les "revocará inmediatamente la visa y se anulará cualquier otro visado o documentación de entrada válidos".



Contra Castro pesa el señalamiento de que "obstruyó las investigaciones sobre corrupción y socavó los procesos o las instituciones democráticas con el fin de perjudicar a sus oponentes políticos".



El fiscal de El Salvador, Rodolfo Delgado, señaló este lunes que para investigar a los funcionarios, exfuncionarios y empresarios señalados de "actores corruptos y antidemocráticos" en una lista del Gobierno de Estados Unidos necesita un "elemento objetivo" de prueba.



"Si yo no tengo un elemento objetivo, yo no puedo decir: 'mire voy a iniciar una investigación en contra de estas personas', aun y cuando aparezcan en este listado, aparezcan en otro, no lo puedo hacer en este momento", dijo en una entrevista televisiva.



En administraciones anteriores de la Fiscalía, las investigaciones periodísticas sobre supuestos actos de corrupción se han tomado como "noticia criminal" para abrir investigaciones.

Entre los salvadoreños señalados de "actores corruptos y antidemocráticos", además de Castro, se encuentran otros tres funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele, dos de ellos del círculo más cercano al mandatario.



Se trata de Conan Castro, actual secretario jurídico del presidente, y Carolina Recinos, jefa del gabinete de Gobierno, además del jefe de las prisiones, Osiris Luna Meza.



La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo el viernes que su país averiguará si los salvadoreños incluidos en una lista poseen bienes en la nación norteamericana relacionados con ilícitos. EFE