Se entrega Diego Helguera, el hombre que arrolló a Polly y Fernanda

Ciudad de México, México.

El hombre que arrolló con su auto a dos jóvenes, identificadas como Fernanda Olivares "Polly" y Fernanda Cuadra, se entregó voluntariamente a autoridades mexicanas, tras varios días de intensas búsquedas e incluso ofrecimiento de recompensas por quien diese información sobre su paradero.

Diego Helguera, el agresor, atropelló, en presunto estado de abriedad, a "Polly" y Fernanda, en horas de la noche en los últimos días, tras salir de una fiesta. El video se viralizó en redes sociales. Esto ocurrió en la alcaldía capitalina de Iztacalco. Las jóvenes sufrieron sendas heridas de gravedad y médicos lograron salvar sus vidas. Sufrieron quemaduras, lesiones y múltiples fracturas. Olivares permanece en estado de coma.

“Vengo por una cuestión legal que se imputa en mi contra. Ya lo demás lo dejo en manos de mis defensores“, dijo Helguera a la revista Proceso, al entregarse.

¿Qué ocurrió esa noche?

Testigos dicen que Helguera llegó alrededor de las 11:00 pm. a la fiesta, en estado de ebriedad. Bebió un poco más su actitud pasó a ser de necedad, especialmente cuando amigos le arrebataron las llaves de su vehículo para que no se fuera en ese estado.

Helguera es investigado por tentativa de feminicidio. Fernanda Cuada, una de las víctimas, era dueña de la residencia donde se celebraba la fiesta.

Comenzó a hostigar a invitados, según relatos, e incluso intentó coquetear con algunas mujeres. Conducía un Ford Fiesta blanco.

“Como él vio que a nadie nos cayó bien se salió de la reunión y mi amiga Fernanda Cuadra le quitó las llaves, le dijo ‘no te vas a ir porque estás borracho y te puedes accidentar’, el chavo se puso un poco mal y le exigió las llaves, ella no se las dio y luego lo llevamos adentro de la casa y lo recostamos en la sala”, narró una joven asistente de la fiesta a Milenio.

Helguera, al desperartarse, exigió sus llaves a Fernanda Cuadra, con groserías incluidas. "Se puso de mala copa (eufemismo mexicano por actitud renuente por ingesta de alcohol). Finalmente, ella se las dio, ante la insistencia.

“Ellas no lo querían dejar ir al principio por miedo a que chocara o algo así. Estaba de castroso, mala copa, insoportable y además le había vomitado toda la casa a Fernanda Cuadra”, añadió la amiga de Cuadra.

“Polly sale a calmar y a quererlos meter a la casa, este desgraciado le avienta el carro a mi hermana. Con toda la alevosía y con todas las intenciones de hacer daños les aventó el carro en directo. Las arrolló de manera desalmada y sin dudarlo siguió avanzando sin detenerse en ningún momento, llevándose entre las ruedas a mi hermana”, relató Zarina Olivares, hermana de la víctima.



Fernanda Cuadra también se encuentra hospitalizada. Incluso, según familiares, a consecuencia de las heridas, podría perder un ojo y la audición.



“Los oídos no le paran de sangrar, muy probablemente pueda quedar sin audición”, dijo Daniela, su hermana, a Grupo Fórmula.

Helguera huyó durante varios días, hasta que este viernes se entregó a autoridades. Incluso, el hombre amenazó con quitarse la vida antes de que lo procesaran legalmente. "Yo no me voy a ver encerrado, a la verg*", en un video difundido en redes sociales.

Tras el intento de asesinato, Diego Armando H. envió un mensaje de voz a uno de sus amigos. Amenazó con suicidarse antes de que lo procesaran legalmente. "No es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verga*", extendió. Sin embargo, juristas explican que, a pesar de entregarse, Helguera no gozaría de beneficios legales.