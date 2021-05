Maduro se dice dispuesto a hablar con Guaidó con mediación internacional

Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar "listo" para conversar con intermediación internacional con el líder opositor Juan Guaidó, quien propuso una negociación para pedir elecciones "libres" a cambio de "levantar progresivamente" sanciones contra el país.



"Ahora Guaidó se quiere sentar conmigo. ¿Qué les parece? (...) Estoy de acuerdo, con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del Grupo de Contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno y ellos abandonan el camino de la guerra, de la invasión, de los atentados, del golpe de Estado, y vienen al camino electoral", expresó el mandatario.

Guaidó, reconocido en enero de 2019 como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y medio centenar de países sin poder desplazar a Maduro del poder, propuso la negociación el martes tras meses de negativa a posibles conversaciones y planteó establecer un cronograma, que incluya elecciones presidenciales, con la posibilidad de revisar las sanciones.

Esta imagen publicada por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro (derecha) hablando con el actor estadounidense Steven Seagal durante una reunión. Foto AFP



"Se acabó, Guaidó, tu presidencia se acabó. Eres un 'piazo' de líder opositor, ahora te toca hablar con Maduro", ironizó el gobernante socialista en un acto transmitido por la televisión estatal.



Noruega medió en 2019 fallidas negociaciones entre delegados de Maduro y Guaidó, congeladas cuando Estados Unidos intensificó sus sanciones financieras.



Por su parte, el Grupo Internacional de Contacto, instancia creada para buscar alternativas ante la crisis venezolana e integrada por varios países de América y Europa, ha abogado sin éxito por nuevos acercamientos.

El martes, tras la propuesta de Guaidó, Maduro reaccionó invitándole a unirse a diálogos iniciados con otros sectores opositores después del fracaso de las conversaciones llevadas a cabo a instancias del gobierno noruego.



"Que se incorpore a los diálogos que ya existen, que no se crea el jefe, el líder supremo de un país que no lo reconoce", expresó.



Venezuela tiene previstas elecciones de gobernadores y alcaldes para este año, en una fecha por definir, después de que Guaidó encabezara un boicot de los principales partidos políticos de la oposición contra las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020, denunciándolas como fraudulentas.