"No queremos ser colonia de ustedes": Bukele a Comunidad Internacional

San Salvador.

El presidente Nayib Bukele convocó a los embajadores acreditados en El Salvador para reclamarles por la condena internacional contra su país, luego de que el Congreso oficialista destituyera a magistrados supremos y al fiscal general.



"A mí me pareció algo bien extraño que hubiera condenas sobre lo que pasó el sábado (...) no esperábamos en ningún momento una condena internacional", aseguró Bukele durante un encuentro con los representantes de misiones diplomáticas, transmitido el martes en cadena nacional, pero que ocurrió el lunes con carácter privado, según reclamaron algunos participantes.



"Están mal informando a sus países" les dijo. Reiteró que todas las decisiones adoptadas por el Congreso, que ahora está en poder de sus aliados, fueron apegadas a la Constitución, rechazando los reclamos sobre la vulneración del estado de derecho o una falta de separación de poderes.

"Tenemos relaciones de larga data y nos extrañan algunas condenas, porque no hay nada que condenar (...) ¿Donde está la violación aquí, cómo pueden condenar algo por cumplir la constitución?", precisó el gobernante ante los diplomáticos, sentados en una enorme mesa, con él a la cabeza.

"No queremos ser colonia de ustedes"

Para Bukele, "se nota" que los informes internacionales sobre El Salvador "están cargados a un lado", y cuestionó a los diplomáticos por presuntamente darle mayor cabida a las versiones opositoras.

"Nosotros queremos ser como ustedes, más pequeños obviamente, sabemos nuestras limitantes, pero queremos ser como ustedes, y para ser como ustedes tenemos que hacer no lo que ustedes nos dicen, queremos ser como ustedes, no una colonia de ustedes", agregó.



La cita, según el embajador de Chile en San Salvador, Renato Sepúlveda, ocurrió el lunes, y se divulgó el martes sin consentimiento de los asistentes.

#ElSalvador | "Tenemos que hacer lo que ustedes hacen, pero no lo que ustedes nos dicen. No queremos ser colonia. Queremos ser amigos de España, pero no colonia": Nayib Bukele, presidente, tras pronunciamientos internacionales de últimos días.



"Lamento informar que la transmisión en cadena nacional del presidente Bukele, de una reunión efectuada el día de ayer (lunes) no se compatibiliza con los acuerdos previos de que era sin prensa y privada", escribió en Twitter.



"Gracias presidente Bukele por poner en cadena nacional una reunión privada que tuvimos ayer (lunes). El próximo 9 de mayo es el día de Europa y emitimos un excelente programa en Canal 33 TV [televisora salvadoreña]. Exijo cadena nacional", ironizó a su turno el embajador de la Unión Europea, Andreu Bassols.



A la cita no acudió el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, hecho que fue resaltado por Bukele. "Me preocupa porque cuando uno solo tiene información de un lado, lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión", comentó.



El mandatario, recordó que la nueva Asamblea, en la que su partido Nuevas Ideas (NI) y sus aliados tienen 61 de los 84 diputados "está haciendo lo que prometió" y "el pueblo está contento", a pesar de que diferentes organizaciones de la sociedad civil han condenado las destituciones.

Bukele defendió la decisión del Congreso de destituir a los magistrados de la corte constitucional, a quienes señalan por adoptar decisiones "arbitrarias, y al fiscal general, por estar vinculado a un partido político opositor.



El gobernante dejó claro que tener mayoría en el Congreso le permite realizar cambios en las instituciones.



"Hay cosas en la cadena nacional que no se dijeron, como por ejemplo: para separar del cargo a cualquier funcionario público o para poder despojar de cualquier derecho a cualquier persona se necesita ser oído y vencido en juicio", comentó este miércoles el diputado de la opositora Arena (derecha), René Portillo.