Hermanitas ecuatorianas lanzadas desde muro en la frontera están "en buen estado"

Nueva York.



Las hermanas de 3 y 2 años abandonadas en la frontera de Estados Unidos y México y enviadas esta semana a Chicago, en un caso que estremeció al país al darse a conocer un vídeo, "están en buen estado de salud", dijo a Efe el cónsul de Ecuador, Humberto Jiménez.



"Las menores están en Illinois, están en buen estado y no presentan ninguna novedad", indicó Jiménez en conversación telefónica.



Recordó que las niñas están bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento y Refugiados, que comenzó el proceso para que las menores sean entregadas a sus padres, que viven en Nueva York.



De acuerdo con Jiménez, los padres están en contacto directo con las niñas, enviadas esta semana a un refugio para menores en Illinois desde el albergue donde estuvieron en Texas tras ser abandonadas en la frontera a principios de abril.



Las niñas fueron arrojadas por traficantes que las dejaron caer desde lo alto de la valla fronteriza en el estado de Nuevo México hacia territorio estadounidense, un hecho que estremeció a muchos tras publicarse las imágenes de una cámara de vigilancia que captó el momento.



Agentes de la Patrulla Fronteriza las rescataron en medio de un tráfico constante de niños no acompañados, tan pequeños como de dos años, que son abandonadas en el desierto.



Por ser menores solos son dejados en el país, donde la Administración del presidente Joe Biden ha tenido que recurrir a buscar refugios en diversos estados para albergar la gran cantidad de menores que tiene bajo su custodia.



"Los padres están en contacto directo con las niñas", indicó el cónsul, y afirmó que es el único caso que tienen en Chicago de menores ecuatorianos que hayan llegado solos al país.



"La Oficina de Reasentamiento está en contacto directo con los padres de las menores y nosotros con las autoridades a cargo de las menores y con los padres", afirmó.



El diplomático agregó que de acuerdo con lo que han informado los padres, el proceso de reunificación familiar avanza sin novedad, pero no precisó una fecha.



"El proceso que involucra a menores tiene que seguir un protocolo", señaló.



Agregó que los padres trabajan con las autoridades "y quieren que la unión sea lo más pronto posible".



Familiares de las niñas en Ecuador las han identificado como Yareli, de tres años de edad, y Yasmina, de dos, y han señalado además que sus padres, Yolanda Macas y Diego Vacacela Aguilar, emigraron de Jaboncillo, un pequeño poblado en las montañas de Loja, en el sur de Ecuador, de acuerdo con la cadena Telemundo.



Ambos llegaron recientemente a Nueva York.