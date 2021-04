Norma Torres pide al FBI investigar a Bukele por "interferir en una elección federal"

Washington, Estados Unidos.

La congresista demócrata, Norma Torres, pidió al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), una investigación contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras acusarlo de intentar "interferir en una elección federal" por solicitar a ciudadanos estadounidenses no votar por ella en las elecciones legislativas del próximo año en Estados Unidos.





La congresista estadounidense, con raíces de Guatemala, sostuvo varios roces con Bukele en redes sociales luego de que se refiriera al caso de dos niñas arrojadas en la frontera entre Estados Unidos y México por un traficante de personas.



"Esto es una gran vergüenza para los gobiernos de #Guatemala #Honduras #ElSalvador, sus compatriotas merecen gobiernos que realmente están comprometidos a combatir la corrupción y el narco! (sic)", escribió Torres.



Bukele señaló que se trataba de niños de Ecuador y no de El Salvador y que "debería de usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos". El mandatario fue más allá y pidió a los latinoamericanos en California no votar por Torres.

"Hacer campaña contra un congresista de Estados Unidos es algo que no ha ocurrido (en Estados Unidos) y es algo que se debe investigar, porque es algo ilegal, interferir en una elección federal aquí en es un crimen, así que espero que el FBI y el State Department (Departamento de Estado) hagan una investigación, porque no le corresponde a él decirle a mis votantes por quien votar", dijo Torres en una entrevista a Jorge Ramos.

"No me sorprendí de la violenta respuesta de este presidente que realmente así es como se comporta con periodistas, mujeres y todas las personas que se oponen a lo que él quiere hacer. Así que no me sorprenden sus acciones", agregó la congresista demócrata.

"Lo que sí me sorprendió es que un presidente de una república pasó toda la noche... Desde que yo puse ese tuit hasta las 9 de la mañana del día siguiente había mandado 49 tuits y retuits contra mí. Imagínate la atención. Si él pusiera esa atención a salvar la vida del pueblo salvadoreño no tuviéramos esos problemas ni los síntomas que ahora tenemos en la región", dijo Torres.



El 24 de marzo pasado, la congresista demócrata calificó a las administraciones de El Salvador, Guatemala y Honduras de ser "narcogobiernos".