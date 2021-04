Fin de los enormes embotellamientos marítimos en el canal de Suez

Egipto.



Los embotellamientos gigantescos que formaron a ambos extremos del canal de Suez, a causa del buque que permaneció encallado una semana, terminaron este sábado y el comercio marítimo se reanudó.



El tráfico en el canal, que representa más del 10% del comercio mundial, se reanudó el lunes por la noche después de que el "Ever Given", con una capacidad de 200.000 toneladas, fuera desbloqueado con la ayuda de expertos internacionales.



"Todos los buques en espera en el canal desde el encallamiento del portacontenedores panameño +Ever Given+ han cruzado" el canal, dijo el presidente de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), el almirante Ossama Rabie, en un comunicado.



Con pabellón panameño y operado por el armador taiwanés Evergreen Marine Corporation, el buque, de una eslora equivalente a cuatro campos de fútbol, volvió a zarpar el 29 de marzo.



Este último fue remolcado hacia el Gran Lago Amer en medio del Canal de Suez y el tráfico se reanudó esa misma noche entre el Mediterráneo y el Mar Rojo.



Sin precedentes en su magnitud, el incidente provocó la paralización total del tráfico en esta importante ruta marítima que une Asia y Europa y que representa más del 10% del comercio internacional.



En total, 422 buques, cargados con 26 millones de toneladas de carga según la SCA, se encontraron bloqueados al norte y al sur del istmo, formando gigantescos atascos.



Según el mismo comunicado, los últimos 61 buques en espera desde el paso del "Ever Given" pudieron atravesar el canal el sábado, al igual que "24 nuevos buques".



Cerca de 200 hombres de los equipos técnicos del canal, ayudados en particular por Smit Salvage, empresa holandesa especializada en el rescate de buques en peligro, lograron rescatar el lunes el enorme barco, dragando 30.000 metros cúbicos de arena y ayudándose de una docena de remolcadores.

- Tiempo récord -

Respecto al origen del incidente, primero se atribuyó a los fuertes vientos y a una tormenta de arena, antes de que Rabie evocara la posibilidad de "errores, humanos o técnicos".

Para el almirante, el restablecimiento de la circulación, logrado en un "tiempo récord", constituye una "nueva hazaña" para Egipto.



El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sissi, subrayó la importancia de esta vía "para el mundo" y prometió el martes que su país se dotaría de más equipos adaptados para estar preparado en caso de incidentes similares.



Según el asegurador Allianz, cada día de inmovilización causó pérdidas de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares.



La semana pasada, el percance del "Ever Given" también provocó un aumento pasajero de los precios del petróleo.



Según la SCA, Egipto perdió entre 12 y 15 millones de dólares por día de cierre del canal, tomado por 19.000 buques en 2020, lo que representa una media de 51,5 barcos por día.



El paso por el canal, que es una de sus principales fuentes de ingresos, generó unos 5.700 millones de dólares en El Cairo en 2019-2020.



En 2014-2015, un segmento de esta infraestructura fue objeto de obras de ampliación colosales, pero Sissi rechazó la idea de ampliar la parte sur del canal, donde se produjo el incidente.



"Desde el punto de vista económico, esto no es útil", dijo, pero mencionó "otros proyectos para conectar el Mar Rojo con el Mediterráneo".