Bukele le niega entrevista a Jorge Ramos y se la da a periodista afín a Trump

San Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a causar polémica en redes sociales tras negarle una entrevista al periodista de Univision Jorge Ramos y concederla en su lugar al estadounidense Tucker Carlson, de Fox News.

"Díganle a un tal Jorge Ramos, que estaba pidiendo una entrevista, que ya se la di a Tucker Carlson", dijo el mandatario millennial en su cuenta de Twitter.

Ramos le contestó en la misma red social con un clip de una entrevista que le hizo a Bukele cuando era alcalde de San Salvador. "Presidente Nayib Bukele, usted y yo ya tuvimos una entrevista. Mi propuesta para otra conversación sigue en pié. Es su decisión. Le incluyo la liga de lo que hablamos".

Medios salvadoreños afirman que la negativa de Bukele a hablar con Jorge Ramos se debe a los duros cuestionamientos del periodista de Univision al vicepresidente Félix Ulloa, a quien preguntó por la irrupción del mandatario al Congreso con los militares en febrero de 2020 y por el "autoritarismo" de Bukele.

El mandatario salvadoreño, conocido por conceder entrevistas únicamente a medios internacionales, se sentó con Tucker, reconocido presentador estadounidense y fiel defensor de Donald Trump, para hablar sobre la crisis fronteriza de la que los republicanos culpan a Biden.

"Las principales razones de la migración son la inseguridad y la falta de oportunidades económicas. La migración solo disminuirá si resolvemos esas dos cosas", dijo el mandatario en una entrevista a la cadena Fox News.



Pese a una sensible baja en la violencia en los últimos años, El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que también posee la facción Sureños, integrada por unos 60,000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional y a quienes se les atribuyen la mayoría de homicidios que se registran.





También a estas bandas se les atribuyen desplazamientos forzados de ciudadanos que viven en zonas populosas o rurales del país centroamericano.



De acuerdo con Bukele, "la gente no quiere irse de sus casas ni dejar a sus familias, pero la falta de oportunidades y de seguridad hace que tengan que irse".

Vea: Trump advierte que crisis migratoria en la frontera empeorará



"Si en El Salvador les damos más oportunidades y trabajo, la gente no tendrá que irse", reiteró.



Señaló que "aún no hemos hecho un cambio de 180 grados en el país", "pero si tú ves las cifras de hace dos años para atrás, definitivamente ves que la inmigración ha disminuido notablemente".



"Para un país es inmoral y no es productivo expulsar a su población trabajadora y talentosa", agregó.