Youtuber grababa falso robo en un parque; murió tiroteado

Estados Unidos.



Hay que tener mucho cuidado cuando de hacer bromas se trate, pues estas no siempre tienen un final cómico.



Timothy Wilks (de 20 años) era un joven que tenía un canal de bromas en YouTube y que justo cuando grababa una broma fue víctima de un tiroteo.



El viernes 5 de febrero Timothy Wilks decidió ir con un amigo a un parque de trampolines y atracciones en Nashville, Tennessee, Estados Unidos; en ese lugar iban a grabar una broma de un asalto.



Con lo que no contaba el joven youtuber es que una víctima se llenaría de valor, pues cuando vio el atraco no dudó en sacar una arma y hacer varios disparos. Wilks recibió uno, suficiente para acabar con su vida.





El Departamento de Policía de Metro Nashville informó que David Starnes Jr., de 23 años, fue la víctima del falso asalto, y fue él mismo quien admitió haber disparado a Timothy Wilks.



Los testigos informaron a las autoridades que Wilks y su amigo portaban cuchillos de carnicero, con los cuales iban a hacer el supuesto asalto a un grupo de personas, por lo que Starnes, que desconocía la broma, le disparó al joven de 20 años.



Starnes le dijo a la Policía que actuó en defensa propia. "Cuando los oficiales llegaron al lugar a las 9:25 p.m., David Starnes Jr., de 23 años, estaba allí y admitió haber disparado a Wilks. Starnes dijo que no estaba al tanto de la broma y le disparó a Wilks en defensa propia y de los demás", informaron las autoridades de Tennessee.